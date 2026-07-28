गृह सचिव का पद भी संभाल चुके हैं लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर IPS तरुण गाबा; जानिए किन-किन पदों पर रहे तैनात

IPS Tarun Gaba Latest News: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 15 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के तबादले किए। इस सूची में सबसे चर्चित नाम 2001 बैच के IPS अधिकारी तरुण गाबा का रहा। उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) के पद से हटाकर एक बार फिर लखनऊ पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 11 महीने बाद उनकी राजधानी लखनऊ में वापसी हुई है। इससे पहले भी वह लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का नेतृत्व कर चुके हैं और अब दूसरी बार शहर की कानून-व्यवस्था की कमान संभालेंगे।