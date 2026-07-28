Jantar Mantar Protest से वायरल हुए मोहम्मद इरफान कौन हैं? जिससे मिलने राहुल गांधी खुद पहुंचे, देशभर में हो रही है चर्चा

सोमवार को राहुल गांधी इरफान की झुग्गी में पहुंचे और उनसे विस्तार से बातचीत की। इरफान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ पैदल भी चल चुके हैं। इरफान ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से एक वादा मांगा है कि सत्ता में आने पर वह इस देश के मजदूरों और श्रमिकों को उनका वाजिब हक जरूर देंगे। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इरफान की तारीफ करते हुए लिखा कि इरफान में हर उस नौजवान की झलक है जो इस सरकार से निराश हो चुका है। कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऐसा हिंदुस्तान बनाएगी जहां अवसर और समानता की कोई कमी नहीं होगी।