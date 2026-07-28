Saharanpur News: इकलौते भाई का शव मिलते ही सुलग उठा देवबंद, 17 साल के शिवा की हत्या पर हाईवे पर बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज!

शिवा को उसके ही तीन दोस्त घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद से वह गायब चल रहा था। परिवार वालों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। बाद में अगले दिन उसका शव गांधी कॉलोनी के पास खेत में पड़ा मिला। उस समय पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। FIR दर्ज कर ली और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस को लगा कि मामला शांत हो गया लेकिन जैसे ही परिजनों को शव मिला। उन्होंने शव हाइवे पर रख दिया और जाम लगा दिया। पीड़ित परिवार के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार भी हाईवे पर पहुंच गए। कुछ ही देर में हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसके बाद पुलिस टीम ने जाम खुलवाने का प्रयास किया तो झड़प हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया गया।