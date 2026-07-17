सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर: प्रशासन ने ठोका करोड़ों का हर्जाना, 30 दिन में खाली करने का आदेश

सभी साक्ष्यों और रिकॉर्ड्स की गहन जांच के बाद अदालत ने पाया कि प्रतिवादी पक्ष विवादित संपत्ति पर अपने कानूनी अधिकार या निजी स्वामित्व को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। अदालत ने राजस्व रिकॉर्ड (फसली वर्ष 1324 और 1359 के खसरा संख्या 539) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यह भूमि दशकों से कलेक्ट्रेट/कचहरी की जमीन के रूप में ही दर्ज है। चूंकि यह भूमि राज्य सरकार की है, इसलिए बिना किसी वैध कानूनी अधिकार के इस पर काबिज रहना अनधिकृत कब्जा है। इसी आधार पर कोर्ट ने मस्जिद को हटाने और जुर्माना वसूलने का आदेश सुनाया।