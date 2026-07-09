राम मंदिर चंदा विवाद: इमरान मसूद बोले- ट्रस्ट बताए कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ

इमरान मसूद ने कहा कि राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इसलिए उससे जुड़े हर आर्थिक लेन-देन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट की व्यवस्था कुछ लोगों तक सीमित दिखाई देती है और आम लोगों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि मंदिर को कुल कितना चंदा प्राप्त हुआ और उसका उपयोग किन कार्यों में किया गया। उनके अनुसार, जब श्रद्धालु अपनी आस्था के आधार पर दान देते हैं तो उन्हें यह जानने का भी अधिकार है कि उनकी ओर से दी गई राशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है।