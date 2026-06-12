यूपी से संदिग्ध आतंकी हिरासत में, पाकिस्तान लिंक की जांच तेज; ATS को मिले अहम सुराग

संयुक्त कार्रवाई की खबर फैलते ही ननौता क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, हिरासत में लिया गया युवक सामान्य रूप से कम ही लोगों से मेलजोल रखता था। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके परिचितों, संपर्कों और डिजिटल गतिविधियों की विस्तृत जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।