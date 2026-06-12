12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

यूपी से संदिग्ध आतंकी हिरासत में, पाकिस्तान लिंक की जांच तेज; ATS को मिले अहम सुराग

Suspected Terrorist Arrested : यूपी और एमपी एटीएस ने सहारनपुर के ननौता में संयुक्त कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आतंकी नईम अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से जेहादी दस्तावेज और मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jun 12, 2026

UP ATS

यूपी एटीएस ने सहारनपुर से संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार, PC- Patrika

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शुक्रवार को उस समय हलचल मच गई जब उत्तर प्रदेश एटीएस और मध्य प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम ने ननौता क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि युवक का नाम एक ऐसे मामले में सामने आया है, जिसकी कड़ियां पाकिस्तान स्थित तत्वों से जुड़ी होने की आशंका जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश एटीएस ने एक दिन पहले एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ और डिजिटल उपकरणों की जांच के दौरान सहारनपुर निवासी युवक का नाम सामने आया। इसके बाद दोनों राज्यों की एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर उसे हिरासत में लिया।

घर से मोबाइल और दस्तावेज बरामद

एटीएस टीम ने संदिग्ध के घर की तलाशी के दौरान कई मोबाइल फोन, दस्तावेज और कुछ साहित्य बरामद किया है। जांच एजेंसियां इन सामग्रियों की फोरेंसिक और डिजिटल जांच करा रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि मोबाइल फोन और ऑनलाइन गतिविधियों से नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद सामग्री और जांच से जुड़े कई पहलुओं का खुलासा करने से फिलहाल इनकार किया है। उनका कहना है कि मामला संवेदनशील है और जांच कई स्तरों पर जारी है।

विदेशी संपर्कों की जांच में जुटीं एजेंसियां

प्रारंभिक जांच में कुछ विदेशी नंबरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क होने की जानकारी सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि संदिग्धों के संपर्क किन लोगों से थे और उनका उद्देश्य क्या था।

सूत्रों के मुताबिक, जांच का दायरा केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के अन्य राज्यों में भी संदिग्ध गतिविधियों और संपर्कों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। खुफिया एजेंसियां भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

देवबंद कनेक्शन की भी पड़ताल

जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई है कि दोनों संदिग्ध कुछ समय तक देवबंद क्षेत्र के एक शिक्षण संस्थान से जुड़े रहे थे। हालांकि एजेंसियां इस पहलू की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही हैं और अभी तक किसी संस्थान की भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।

संयुक्त कार्रवाई की खबर फैलते ही ननौता क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, हिरासत में लिया गया युवक सामान्य रूप से कम ही लोगों से मेलजोल रखता था। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके परिचितों, संपर्कों और डिजिटल गतिविधियों की विस्तृत जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

स्मृति ईरानी का यूपी वोटर लिस्ट से नाम गायब, अमेठी डीएम ने दिए जांच के आदेश

ये भी पढ़ें
Smriti Irani Panchayat Voters List Name Missing

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jun 2026 08:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / यूपी से संदिग्ध आतंकी हिरासत में, पाकिस्तान लिंक की जांच तेज; ATS को मिले अहम सुराग

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहन ने घर आने से मना किया तो भाई ने बहन के सामने ही कर दी जीजा की हत्या!

Saharanpur murder
सहारनपुर

मोहाली बम ब्लास्ट में निकला UP कनेक्शन: जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी ग्राम प्रधान का भाई देवबंद से गिरफ्तार

Mohali
सहारनपुर

सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की गला रेतकर हत्या, आरोपियों ने कान भी काटे, गुस्साए व्यापारियों ने बाजार किया बंद

Murder in saharanpur
सहारनपुर

मौसम का कहर: बाढ़ के चलते 31 मई तक बंद रहेंगे सिद्धपीठ के कपाट!

weather
सहारनपुर

सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर, एक लाख का इनामी बदमाश एहसान ढेर, इंस्पेक्टर और सिपाही को लगी गोली

Saharanpur encounter news, UP crime news, UP police encounter, up news
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.