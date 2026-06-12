यूपी से संदिग्ध आतंकी हिरासत में, पाकिस्तान लिंक की जांच तेज; ATS को मिले अहम सुराग

यूपी एटीएस ने सहारनपुर से संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार, PC- Patrika
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शुक्रवार को उस समय हलचल मच गई जब उत्तर प्रदेश एटीएस और मध्य प्रदेश एटीएस की संयुक्त टीम ने ननौता क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि युवक का नाम एक ऐसे मामले में सामने आया है, जिसकी कड़ियां पाकिस्तान स्थित तत्वों से जुड़ी होने की आशंका जताई जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश एटीएस ने एक दिन पहले एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ और डिजिटल उपकरणों की जांच के दौरान सहारनपुर निवासी युवक का नाम सामने आया। इसके बाद दोनों राज्यों की एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर उसे हिरासत में लिया।
एटीएस टीम ने संदिग्ध के घर की तलाशी के दौरान कई मोबाइल फोन, दस्तावेज और कुछ साहित्य बरामद किया है। जांच एजेंसियां इन सामग्रियों की फोरेंसिक और डिजिटल जांच करा रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि मोबाइल फोन और ऑनलाइन गतिविधियों से नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।
हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद सामग्री और जांच से जुड़े कई पहलुओं का खुलासा करने से फिलहाल इनकार किया है। उनका कहना है कि मामला संवेदनशील है और जांच कई स्तरों पर जारी है।
प्रारंभिक जांच में कुछ विदेशी नंबरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क होने की जानकारी सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि संदिग्धों के संपर्क किन लोगों से थे और उनका उद्देश्य क्या था।
सूत्रों के मुताबिक, जांच का दायरा केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के अन्य राज्यों में भी संदिग्ध गतिविधियों और संपर्कों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। खुफिया एजेंसियां भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।
जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई है कि दोनों संदिग्ध कुछ समय तक देवबंद क्षेत्र के एक शिक्षण संस्थान से जुड़े रहे थे। हालांकि एजेंसियां इस पहलू की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही हैं और अभी तक किसी संस्थान की भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।
संयुक्त कार्रवाई की खबर फैलते ही ननौता क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, हिरासत में लिया गया युवक सामान्य रूप से कम ही लोगों से मेलजोल रखता था। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके परिचितों, संपर्कों और डिजिटल गतिविधियों की विस्तृत जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
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