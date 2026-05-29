मौसम का कहर: बाढ़ के चलते 31 मई तक बंद रहेंगे सिद्धपीठ के कपाट!

जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शाकंभरी सिद्धपीठ के पास बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां हुए भारी नुकसान को देखते हुए 31 मई तक दर्शन बंद करा दिए गए। इसकी एक वजह यह भी है की मौसम विभाग की ओर से अभी और भी अलर्ट जारी किए गए हैं। ऐसे में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसी के मद्देनजर 31 मई तक शाकंभरी सिद्ध पीठ के कपाट बंद रहेंगे। प्रशासन ने कहा है कि जो श्रद्धालु छुट्टियों में शाकंभरी दर्शन की योजना बना रहे थे उन्हे 31 मई तक इंतजार करना चाहिए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता वह शाकंभरी सिद्धपीठ या शिवालिक की पहाड़ियों की ओर ना जाएं। यहां बरसाती नदियां अचानक से उफान पर आ सकती हैं।