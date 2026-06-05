मोहाली बम ब्लास्ट में निकला UP कनेक्शन: जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी ग्राम प्रधान का भाई देवबंद से गिरफ्तार

जांच एजेंसियों के अनुसार मोहत्सीम जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। उसने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ अपना व्हाट्सएप OTP शेयर किया था। आतंकी संगठन उसके व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल मैसेज भेजने के लिए करते थे। मोहत्सीम का नाम 2024 मोहाली बम ब्लास्ट से भी जुड़ा हुआ है। छापेमारी के दौरान आरोपी के पास से संदिग्ध सामग्री बरामद की गई, जिसे जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तारी खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर की गई।