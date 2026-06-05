नोएडा के अपार्टमेंट में 12वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, फ्लैट छोड़-छोड़कर भागे लोग

नोएडा की सोसायटी में लगी भीषण आग, PC- Video Grab
नोएडा। नोएडा में शुक्रवार सुबह करीब 7:20 बजे नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी कंट्री सोसाइटी में एक हाईराइज रिहायशी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। 28 मंजिला इस बिल्डिंग में आग लगते ही देखते-ही-देखते पूरे फ्लैट में लपटें फैल गईं और खिड़कियों से ऊंची-ऊंची आग की लौ बाहर निकलने लगी। आसमान में घना काला धुआं छा गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट या एसी संबंधी समस्या से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सटीक कारण की जांच की जा रही है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि सुबह अचानक धुआं और लपटें देखकर वे सीढ़ियों से भागकर नीचे उतरे। कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसमें लपटें और धुआं साफ दिख रहा है।
फायर विभाग और पुलिस की टीमें लगातार मौके पर हैं। आग को पूरी तरह काबू करने और आगे फैलने से रोकने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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