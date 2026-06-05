नोएडा के अपार्टमेंट में 12वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, फ्लैट छोड़-छोड़कर भागे लोग

नोएडा। नोएडा में शुक्रवार सुबह करीब 7:20 बजे नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी कंट्री सोसाइटी में एक हाईराइज रिहायशी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। 28 मंजिला इस बिल्डिंग में आग लगते ही देखते-ही-देखते पूरे फ्लैट में लपटें फैल गईं और खिड़कियों से ऊंची-ऊंची आग की लौ बाहर निकलने लगी। आसमान में घना काला धुआं छा गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।