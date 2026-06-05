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नोएडा के अपार्टमेंट में 12वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, फ्लैट छोड़-छोड़कर भागे लोग

Noida fire incident : नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी कंट्री सोसाइटी की एक हाईराइज बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। एहतियात के तौर पर पूरी 28 मंजिला बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है।

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नोएडा

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Avaneesh Kumar Mishra

Jun 05, 2026

Noida Fire Accident

नोएडा की सोसायटी में लगी भीषण आग, PC- Video Grab

नोएडा। नोएडा में शुक्रवार सुबह करीब 7:20 बजे नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी कंट्री सोसाइटी में एक हाईराइज रिहायशी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर भीषण आग लग गई। 28 मंजिला इस बिल्डिंग में आग लगते ही देखते-ही-देखते पूरे फ्लैट में लपटें फैल गईं और खिड़कियों से ऊंची-ऊंची आग की लौ बाहर निकलने लगी। आसमान में घना काला धुआं छा गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

आग पर काबू पाने का किया जा रहा प्रयास

  • आग पर काबू पाने के प्रयास जारी : फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हाइड्रोलिक क्रेन और लैडर की मदद से ऊपरी मंजिलों तक पहुंचकर बुझाने की कोशिश की जा रही है। सोसाइटी के आंतरिक फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल हो रहा है।
  • पानी का प्रेशर अपर्याप्त : लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की होज पाइप से पानी 6-7वीं मंजिल के ऊपर तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे शुरुआती मुश्किल हुई।
  • पूरी बिल्डिंग खाली : एहतियात के तौर पर पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। आसपास की अन्य बिल्डिंग्स के निवासियों को भी सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया।
  • कोई हताहत नहीं : अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सभी लोग सुरक्षित निकल आए।

शार्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट या एसी संबंधी समस्या से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सटीक कारण की जांच की जा रही है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि सुबह अचानक धुआं और लपटें देखकर वे सीढ़ियों से भागकर नीचे उतरे। कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसमें लपटें और धुआं साफ दिख रहा है।

फायर विभाग और पुलिस की टीमें लगातार मौके पर हैं। आग को पूरी तरह काबू करने और आगे फैलने से रोकने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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Updated on:

05 Jun 2026 09:37 am

Published on:

05 Jun 2026 09:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / नोएडा के अपार्टमेंट में 12वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, फ्लैट छोड़-छोड़कर भागे लोग

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