चुनावी मोड में योगी सरकार: यूपी में जिला प्रभारी मंत्रियों का बड़ा फेरबदल, जानें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

UP election strategy : योगी आदित्यनाथ सरकार अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बुधवार को जारी इस फेरबदल में कई मंत्रियों के जिलों को बदला गया, जबकि कुछ नए मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।