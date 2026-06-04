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चुनावी मोड में योगी सरकार: यूपी में जिला प्रभारी मंत्रियों का बड़ा फेरबदल, जानें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

UP election strategy : यूपी में चुनावी बिगुल! योगी सरकार ने जिला प्रभारी मंत्रियों में किया बड़ा फेरबदल। जानें किस मंत्री को मिली कहां की जिम्मेदारी और क्या है इसके पीछे की सियासी रणनीति।

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लखनऊ

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Avaneesh Kumar Mishra

Jun 04, 2026

Yogi Adityanath

मंत्रियों को संगठन मजबूत करने के लिए दिए गए नए जिले, PC- Chatgpt

UP election strategy : योगी आदित्यनाथ सरकार अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बुधवार को जारी इस फेरबदल में कई मंत्रियों के जिलों को बदला गया, जबकि कुछ नए मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि प्रभारी मंत्रियों के चयन और बदलाव में जिलों के सियासी समीकरण, जातीय-समाजिक संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। संगठन इस बार लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए रणनीति बना रहा है।

सीएम और डिप्टी सीएम को बड़ी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा दोनों उपमुख्यमंत्री (ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य) के पास पहले की तरह ही 25-25 जिलों का प्रभार रहेगा।

जानें कहां किसे मिला प्रभार

  • भूपेंद्र चौधरी (नए कैबिनेट मंत्री): आगरा और कासगंज जिले का प्रभार सौंपा गया। आगरा को ‘मिनी छपरौली’ कहा जाता है, यहां सियासी समीकरण बेहद संवेदनशील हैं।
  • सूर्य प्रताप शाही (कृषि मंत्री): अयोध्या और बस्ती का प्रभार। पहले उनके पास अयोध्या और बहराइच थे।
  • असीम अरुण : मेरठ जिले की जिम्मेदारी। वर्ग विशेष की अधिकता को देखते हुए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
  • राकेश सचान : रायबरेली और बलरामपुर की जगह अब कन्नौज का प्रभार।
  • आशीष पटेल : बस्ती की जगह गोंडा।
  • ओमप्रकाश राजभर : सुल्तानपुर की जगह अंबेडकरनगर।
  • दारा सिंह चौहान : गोंडा की जगह कुशीनगर और श्रावस्ती।

जिनके प्रभार में कोई बदलाव नहीं

  • सुरेश कुमार खन्ना (वित्त मंत्री): लखनऊ और वाराणसी (यथावत)।
  • स्वतंत्र देव सिंह : प्रयागराज और गोरखपुर (यथावत)।

राज्य मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां

  • मयंकेश्वर शरण सिंह : सीतापुर की जगह प्रतापगढ़
  • सुरेश राही : बाराबंकी
  • प्रतिभा शुक्ला : अमेठी
  • राकेश राठौर : औरैया
  • रजनी तिवारी : उन्नाव
  • सतीश चन्द्र शर्मा : बलरामपुर
  • दानिश आजाद अंसारी : ललितपुर
  • मनोज पांडे : सीतापुर
  • अजीत पाल : फतेहपुर
  • सोमेन्द्र तोमर : मुजफ्फरनगर
  • सुरेंद्र दिलेर : बुलंदशहर

सरकार के इस कदम को जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों में बेहतर समन्वय बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। प्रभारी मंत्री अब अपने-अपने जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा, जनसमस्याओं के निस्तारण और पार्टी संगठन के साथ बेहतर तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी संभालेंगे।

जब ब्रजेश पाठक बोले- क्या आपको पता है ओपी राजभर पहले बनारस में ऑटो रिक्शा चलाते थे?

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Published on:

04 Jun 2026 12:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / चुनावी मोड में योगी सरकार: यूपी में जिला प्रभारी मंत्रियों का बड़ा फेरबदल, जानें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

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