अरे ओ सपाई! कभी लंदन गए हो…तुम्हारे भैया ने तो बैग पैक कर लिया है- राजभर का अखिलेश पर तंज

ओम प्रकाश राजभर ने सपा कार्यकर्ताओं पर तंज कसते हुए लिखा, 'रही बात तुम लोगों की, तो तुम्हें पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब तो है नहीं। तुम्हारे भइया जी भी यही चाहते हैं कि तुम लोग केवल 'जय भइया-जय भउजी' कहकर गैर-यादव ओबीसी और बहुजनों के साथ गुंडई, छिनैती, हत्या, लूट और बलात्कार में व्यस्त रहो और जब पुलिस तुम्हारे पापों के घड़े को 'ठोक-ठोक' कर फोड़ेगी, तो दो-चार, दस हजार या लाख रुपये की 'पुचकार मनी' भइया जी की ओर से मिल ही जाएगी। उनके बाबूजी ने तो उनकी व्यवस्था कर के रख दी है, तुम लोग अपना-अपना देख लो। देख रहे हो न, डर खत्म होते ही बंगाल में तुम्हारे 'भइया जी' की 'दीदी जी' के भतिजवा पर जनता कैसे थूक रही है। करम तो तुम लोगों के भी ऐसे ही हैं।'