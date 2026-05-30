CM योगी बोले- अहिंसा सर्वोच्च धर्म, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के प्रति हिंसा जरूरी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम सुरक्षा के मोर्चे पर मजबूत होंगे तो दुनिया भी मैत्री करेगी। कमजोर के आगे कोई नहीं झुकता। उन्होंने आगे कहा कि जब हम अधूरी बात कहते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए पूरी बात कहना सीखें। भारत की ऋषि परंपरा प्रेरणा देती है- 'अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च' यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन देश एवं समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के लिए अंततः हिंसा ही अपनानी पड़ेगी। सीएम ने आगे कहा कि देश के दुश्मनों के साथ यही हमारा धर्म है और भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ यह करती है।