गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड मामले पर सियासी पारा हाई: डिप्टी CM बोले- दोषियों को फांसी के तख्ते तक ले जाएंगे

मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने चंदौली में समाजवादी पार्टी की नेता पर उनके घर में कथित हमले की घटना पर भी प्रतिक्रिया दी है। दानिश ने कहा- पूरे देश ने सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो देखा है। जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक समाजवादी पार्टी के नेता ने अपनी ही पार्टी की सदस्य पर हमला किया। इससे महिलाओं के प्रति पार्टी का असली चरित्र और मानसिकता सामने आती है। न तो पार्टी ने इस घटना पर कोई कार्रवाई की और न ही कोई बयान जारी किया। इससे साफ पता चलता है कि पार्टी के अंदरूनी कलह के संकेत मिलने लगे हैं। इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है।