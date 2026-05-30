हिन्दू लड़के सूर्या की हत्या पर सियासत तेज, मायावती ने जताई चिंता, डिप्टी सीएम बोले- हत्यारा कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

पुलिस के अनुसार यह घटना गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित नवनीत विहार कॉलोनी की है। ईद के दिन 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले सूर्या पर चाकू से हमला किया गया। आरोप उसके दोस्त असद और उसके साथियों पर है। बताया गया है कि 'पहले सूर्या के पेट में चाकू मारा गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह जान बचाने के लिए करीब 200 मीटर तक भागा।' आरोप है कि हमलावरों ने उसका पीछा किया, उसे पकड़कर गिरा दिया और फिर कई बार चाकू से वार किए। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।