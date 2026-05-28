आगरा में बकरीद पर नहीं दी बकरे की कुर्बानी, मुस्लिम परिवार ने पेश की नई मिसाल, बकरे की तस्वीर वाला काटा केक

जैसे ही इलाके में इस अनोखे कार्यक्रम की जानकारी फैली, आसपास के लोग भी वहां पहुंचने लगे। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों ने परिवार की इस सोच की सराहना की। कई लोगों ने कहा कि अगर त्योहार समाज को जोड़ने का काम करें। तो इससे बेहतर संदेश और कुछ नहीं हो सकता। अब इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग इसे बकरीद पर इंसानियत और मोहब्बत का नया संदेश बता रहे हैं।