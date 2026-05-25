सेना को भेजे जाने वाली दवाएं निजी गोदाम में मिली, ऐसे चल रहा था काला कारोबार

एफएसडीए की टीम ने आगरा में फव्वारा इलाके के झूलेलाल बाजार स्थित एक अवैध गोदाम पर छापा मारा। तीन दिन की गहन पड़ताल के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गोदाम से जब्त दवाओं में एंटीबायोटिक, डायबिटीज (इंसुलिन), थायरॉइड, हृदय रोग और पेट संबंधी दवाएं शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक है। दूसरे गोदाम समेत कुल जब्ती ढाई करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।