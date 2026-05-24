कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा…देश में HIT लगातार एक्टिव है, चाहे बंगाल हो या फिर पंजाब : कवि कुमार विश्वास

'मेरी मां ने बताया था कि काकरोच अंधेरे में रहता, इकठ्ठा होकर रहता है। काकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है। काकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं का नाश करता है। काकरोच सड़न में पैदा होता है। काकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में HIT भी बने है। बहुत सारे HIT जाग्रत हैं। हिट लगातार कार्यक्रम में है वो चाहे बंगाल में हो या पंजाब हो। काकरोचों का उचित इलाज हो जायेगा।'