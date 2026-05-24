यूपी भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की संभावना, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में कर रहे बैठकें

लखनऊ :उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव को लेकर चल रही बैठकों का दौर अभी जारी रहेगा। शनिवार को प्रस्तावित अहम बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की गैरमौजूदगी के कारण नहीं हो सकी, जिसके चलते संगठन विस्तार पर फैसला फिलहाल टल गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज दिल्ली में होने वाली बैठक में संगठन की नई सूची पर अंतिम मुहर लग सकती है। इसके बाद 25 मई के बाद नई टीम की घोषणा की जा सकती है।