24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की संभावना, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में कर रहे बैठकें

BJP Delhi meeting : उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी! प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सिंह ने दिल्ली में डाला डेरा। क्षेत्रीय अध्यक्षों और मोर्चों के नामों पर फंसा पेंच, 25 मई के बाद आ सकती है नई सूची।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 24, 2026

Pankaj

यूपी भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, PC- Patrika

लखनऊ :उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव को लेकर चल रही बैठकों का दौर अभी जारी रहेगा। शनिवार को प्रस्तावित अहम बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की गैरमौजूदगी के कारण नहीं हो सकी, जिसके चलते संगठन विस्तार पर फैसला फिलहाल टल गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज दिल्ली में होने वाली बैठक में संगठन की नई सूची पर अंतिम मुहर लग सकती है। इसके बाद 25 मई के बाद नई टीम की घोषणा की जा सकती है।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह पिछले तीन दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। शनिवार को दोनों नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के आवास पर करीब दो घंटे तक संगठन में प्रस्तावित बदलावों को लेकर विस्तार से चर्चा की। सूत्रों के अनुसार कई नामों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ अहम पदों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

क्षेत्रीय अध्यक्षों और मोर्चों को लेकर फंसा पेंच

भाजपा संगठन में इस बार बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। खासकर क्षेत्रीय अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों को लेकर केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच लगातार मंथन चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि युवा, किसान, अल्पसंख्यक और अन्य अनुषांगिक मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी प्रदेश नेतृत्व से मांगे गए हैं। इन पदों के लिए दावेदारों की लंबी सूची होने के कारण अंतिम निर्णय लेने में देरी हो रही है।

बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रीय अध्यक्षों को हटाकर नई जिम्मेदारियां देने पर विचार हो रहा है, लेकिन उनके समायोजन को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में संगठन की पूरी सूची को अंतिम रूप देने में समय लग रहा है।

पुराने चेहरों को बदलने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व इस बार संगठन में लंबे समय से जमे पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरों को मौका देना चाहता है। कई पदाधिकारी पिछले एक दशक से संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ नेताओं की कार्यशैली और छवि को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश नेतृत्व संगठन में नई ऊर्जा लाने के उद्देश्य से बदलाव के पक्ष में है।

हालांकि, कई वरिष्ठ नेता अपने करीबी नेताओं और समर्थकों को दोबारा संगठन में जगह दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ नेताओं ने अपने पसंदीदा नामों के लिए केंद्रीय नेतृत्व, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर तक सिफारिशें भी कराई हैं। लेकिन प्रदेश नेतृत्व सभी नामों पर सहमत नहीं है, जिससे मामला उलझा हुआ है।

कई अहम पदों पर होनी है नियुक्ति

भाजपा संगठन में महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी सहित युवा, किसान और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्षों के अलावा छह क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। इन सभी पदों को लेकर लखनऊ और दिल्ली में कई दौर की बैठकों का आयोजन हो चुका है।

अब सभी की नजर दिल्ली में होने वाली अंतिम बैठक पर टिकी है, जहां संगठन की नई टीम को अंतिम रूप दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि सूची जारी होने के बाद भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर संगठनात्मक स्तर पर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

पति ने पत्नी का ‘काला सच’ देखा, फिर शुरू हुई मौत की धमकियां… चार बच्चों को छोड़ कर ली आत्महत्या
हरदोई
Garden

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 May 2026 12:41 pm

Published on:

24 May 2026 12:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की संभावना, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह दिल्ली में कर रहे बैठकें

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था पर सख्त सीएम योगी, निर्बाध आपूर्ति के दिए निर्देश

गांव से शहर तक बेहतर बिजली व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता, ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री का बड़ा संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP में बिजली संकट पर सख्त हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम आवास पर ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक

लगातार बिजली कटौती से जनता परेशान, सरकार ने अधिकारियों से मांगा जवाब (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

Lucknow उत्तर का बढ़ा सम्मान: ललित किशोर तिवारी ने पार्षद पद की ली शपथ, 'HighCourt' के आदेश के बाद नगर निगम झुका

“सत्य की जीत हुई”, समर्थकों में उत्साह, नगर निगम की कार्यशैली पर उठे सवाल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP की सियासत में गरमाहट, ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला-“आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं”

राजनीतिक मंच से तीखी टिप्पणी, बयान ने बढ़ाया सियासी तनाव (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

ड्रेस कोड के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का उबाल, 25 मई को महाप्रदर्शन

शुरू हुआ छात्र आंदोलन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.