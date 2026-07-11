लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-443 से टकराया पक्षी; 163 यात्री सुरक्षित

Flydubai FZ-443 Makes Emergency Landing in Lucknow: राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा उस समय टल गया, जब दुबई से आ रही फ्लाई दुबई (Flydubai) की अंतरराष्ट्रीय उड़ान एफजेड-443 (FZ-443) लैंडिंग से ठीक पहले बर्ड हिट (पक्षी से टकराने) का शिकार हो गई। विमान में 163 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। पक्षी के टकराने के बाद पायलट ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को सूचना दी और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का निर्णय लिया। पायलट की सतर्कता और एयरपोर्ट प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के चलते सभी यात्रियों की जान सुरक्षित बच गई और एक संभावित बड़ा हादसा टल गया।