लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-443 से टकराया पक्षी; 163 यात्री सुरक्षित

लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाईदुबई विमान से टकराया पक्षी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Flydubai FZ-443 Makes Emergency Landing in Lucknow: राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा उस समय टल गया, जब दुबई से आ रही फ्लाई दुबई (Flydubai) की अंतरराष्ट्रीय उड़ान एफजेड-443 (FZ-443) लैंडिंग से ठीक पहले बर्ड हिट (पक्षी से टकराने) का शिकार हो गई। विमान में 163 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। पक्षी के टकराने के बाद पायलट ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को सूचना दी और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का निर्णय लिया। पायलट की सतर्कता और एयरपोर्ट प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के चलते सभी यात्रियों की जान सुरक्षित बच गई और एक संभावित बड़ा हादसा टल गया।
जानकारी के अनुसार फ्लाई दुबई की उड़ान एफजेड-443 शनिवार तड़के दुबई से रवाना हुई थी और निर्धारित समय के अनुसार सुबह लगभग 6:35 बजे लखनऊ पहुंचने वाली थी। विमान जब चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास पहुंचा और लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक पक्षी विमान से टकरा गया। घटना के बाद कॉकपिट में मौजूद पायलट ने तुरंत विमान की स्थिति का आकलन किया और एहतियात के तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पूरी जानकारी देते हुए सुरक्षित लैंडिंग की अनुमति मांगी।
बर्ड हिट की सूचना मिलते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरी तरह सक्रिय हो गया। विमान को प्राथमिकता देते हुए रनवे खाली कराया गया और एयरपोर्ट की आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया। अग्निशमन विभाग, मेडिकल टीम और तकनीकी विशेषज्ञों को भी तुरंत रनवे के पास तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को सुबह करीब 7:13 बजे सुरक्षित रूप से रनवे पर उतार लिया गया। विमान के सुरक्षित लैंड होते ही यात्रियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस ली। घटना के दौरान विमान में मौजूद किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य को कोई चोट नहीं आई।
विमान के रनवे पर उतरने के बाद उसे सावधानीपूर्वक पार्किंग बे तक ले जाया गया। इसके बाद सभी 163 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को पूरी स्थिति से अवगत कराया और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। घटना के समय कुछ यात्रियों में स्वाभाविक रूप से घबराहट थी, लेकिन विमान के सुरक्षित उतरने और किसी प्रकार की जनहानि नहीं होने से सभी ने राहत महसूस की। कई यात्रियों ने पायलट और चालक दल की पेशेवर कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सतर्कता के कारण सभी सुरक्षित हैं।
इमरजेंसी लैंडिंग के तुरंत बाद विमान को रनवे से हटाकर तकनीकी निरीक्षण के लिए पार्किंग बे में ले जाया गया। विमान इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने विमान के इंजन, विंग, नोज सेक्शन, लैंडिंग गियर और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की विस्तृत जांच शुरू की। बर्ड हिट के बाद किसी भी विमान को बिना तकनीकी परीक्षण के दोबारा उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाती। यही कारण रहा कि फ्लाई दुबई का यह विमान करीब छह घंटे तक एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करने में जुटे रहे कि पक्षी के टकराने से विमान के किसी हिस्से में ऐसी क्षति तो नहीं हुई, जिससे आगे उड़ान के दौरान खतरा उत्पन्न हो सकता हो।
यह वही विमान था जिसे लखनऊ से दुबई के लिए एफडी-444 (FZ-444) उड़ान के रूप में सुबह लगभग 7:35 बजे रवाना होना था। लेकिन तकनीकी जांच पूरी न होने और सुरक्षा कारणों से इस उड़ान को तत्काल स्थगित कर दिया गया। एयरलाइन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विमान तभी उड़ान भरेगा, जब इंजीनियर उसकी पूरी जांच कर फिटनेस प्रमाणित करेंगे। यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
विमान और पक्षी की टक्कर को विमानन भाषा में बर्ड स्ट्राइक या बर्ड हिट कहा जाता है। यह घटना विशेष रूप से टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अधिक होती है, क्योंकि उस समय विमान अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ रहा होता है और पक्षियों की गतिविधियां भी उसी क्षेत्र में अधिक रहती हैं। यदि कोई पक्षी तेज गति से विमान के इंजन में चला जाए तो इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। कई मामलों में विमान के आगे के हिस्से, विंडशील्ड या पंखों को भी नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि किसी भी बर्ड हिट के बाद विस्तृत तकनीकी जांच अनिवार्य होती है, चाहे विमान सामान्य रूप से उतर ही क्यों न गया हो।
विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के मौसम में बर्ड हिट की घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। बारिश के कारण एयरपोर्ट के आसपास हरियाली, जलभराव और कीट-पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पक्षियों की आवाजाही भी अधिक होती है। इसी खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन नियमित रूप से बर्ड कंट्रोल अभियान चलाता है। रनवे और उसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाती है तथा ध्वनि उपकरणों और अन्य वैज्ञानिक तरीकों से पक्षियों को दूर रखने का प्रयास किया जाता है। इसके बावजूद कभी-कभी अचानक पक्षी विमान के मार्ग में आ जाते हैं और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं।
इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एयरपोर्ट पर आपातकालीन व्यवस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे ही बर्ड हिट की सूचना मिली, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अग्निशमन विभाग, मेडिकल टीम और तकनीकी विशेषज्ञ तुरंत सक्रिय हो गए। सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के कारण पूरी प्रक्रिया बिना किसी अव्यवस्था के पूरी हुई। सूत्रों का मानना है कि यदि आपातकालीन प्रबंधन मजबूत हो और पायलट समय पर सही निर्णय ले, तो अधिकांश ऐसी घटनाओं में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई यह घटना इसका एक उदाहरण है।
फिलहाल विमान की विस्तृत तकनीकी जांच पूरी होने के बाद ही उसे दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी। एयरलाइन और विमानन अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे राहत की बात यही रही कि फ्लाई दुबई की उड़ान एफजेड-443 में सवार सभी 163 यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। पायलट की सूझबूझ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तत्परता और एयरपोर्ट प्रशासन की प्रभावी कार्रवाई ने एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया और यह घटना विमानन सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का भी प्रमाण बन गई।
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