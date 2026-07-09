UP Big Crime: करोड़ों की दौलत का खुलासा, UP विजिलेंस के छापे से मचा हड़कंप, DGP ने की बड़ी घोषणा

UP Vigilance Raid: DGP Rajeev Krishna Announces ₹1 Lakh Reward After Gold, Silver Haul: उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विजिलेंस विभाग ने एक बड़ी और चर्चित कार्रवाई को अंजाम दिया है। परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी ललित कुमार के विभिन्न ठिकानों पर की गई छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान करीब 13 किलोग्राम सोना, 9 किलोग्राम चांदी सहित बड़ी मात्रा में कीमती सामान और अन्य संपत्तियां मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई की सफलता पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने विजिलेंस टीम की सराहना करते हुए उन्हें एक लाख रुपये की शाबाशी राशि देने की घोषणा की है।