UP में पूर्व ARTO के घर भारी मात्रा में मिला सोना-चांदी और करोड़ों का कैश, सपा MLA रविदास मेहरोत्रा ने योगी सरकार पर उठाए सवाल

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी रविदास मेहरोत्रा ​​ने प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी सरकार के मंत्रियों पर भी आरोप लगाया है। रविदास मेहरोत्रा ​​ने कहा- ऐसा प्रतीत होता है कि राम मंदिर से कथित तौर पर चोरी हुई भेंटों के वितरण को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के कारण ये आरोप सामने आए हैं। इन आरोपों के अनुसार, कई अधिकारी, मंत्री और अन्य वरिष्ठ व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं।