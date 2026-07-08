पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर दर्ज 23 से अधिक FIR, 60 से ज्यादा क्रिमिनल मामले, ठिकानों पर अब ईडी की रेड

मिली जानकारी के अनुसार ED की टीम बुधवार सुबह अलग-अलग टीमों में विभाजित होकर पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से जुड़े ठिकानों पर पहुंची। झांसी में उनके पैतृक गांव स्थित आवास के साथ उनके साले के घर पर भी तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित एक अपार्टमेंट में भी ED अधिकारियों ने जांच शुरू की। इसके अलावा दो अन्य स्थानों पर भी खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी है। तलाशी अभियान के दौरान संबंधित परिसरों में मौजूद परिवार के सदस्यों और घर में काम करने वाले कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई।