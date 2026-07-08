ट्रेन के AC केबिन को कपल ने सजाकर बना दिया प्राइवेट रूम, नंदीग्राम एक्सप्रेस का VIDEO हुआ वायरल, टीटीई सस्पेंड

रेलवे का कहना है कि बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति का वीआईपी कोच में जाना सुरक्षा नियमों के खिलाफ है। अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे अब यह पता लगाने में जुटा है कि डेकोरेटर को कोच में प्रवेश कैसे मिला और इस पूरी घटना में किन कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है। छानबीन के आधार पर दोषी पाए जाने पर और कर्मचारियों के खिलाफ भी गाज गिर जा सकती है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।