‘कल पेड़ था, आज मैनहोल है’, मुंबई में दो मौतों पर विधानसभा में मुस्कुराते दिखे BJP विधायक, वीडियो से मचा सियासी बवाल

Amit Satam Viral Video: मुंबई में भारी बारिश के दौरान हुई दो मौतों के बाद एक वीडियो को लेकर सियासत गरमा गई है। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक अमित सतम मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि उस समय सदन में बारिश के कारण हुई मौतों और शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा के बीच विधायक कल पेड़ था, आज मैनहोल है कहते हुए हंस रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने अमित सतम पर निशाना साधते हुए उनके व्यवहार को असंवेदनशील बताया और इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।