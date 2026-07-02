Laidoff Story: दिल्ली में 5.5 साल काम करने के बाद Wipro ने निकाला बाहर, कर्मचारी का इमोशनल वीडियो वायरल, बोली- पता नहीं आगे क्या होगा

वीडियो में अनुकृति ने कहा कि 29 जून को उनकी मीटिंग उनके एचआर से हुई, जिसमें उन्हें बोला गया कि उनका रोल अब जरूरी नहीं रहा और उन्हें कंपनी ने निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि नौकरी जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल उनके भविष्य को लेकर है। उन्हें नहीं पता कि अब दोबारा किसी कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी मिलेगी या फिर वह अपना खुद का कोई काम शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा भी समय आएगा, जब उन्हें अचानक सब कुछ नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोचना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि अब हर महीने मिलने वाली तय सैलरी बंद हो जाएगी। आगे चलकर कमाई कम होगी या ज्यादा, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है।