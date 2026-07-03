Delhi Health Scam:’रेखा गुप्ता ने 650 करोड़ का घोटाला कर दिया’ संजय सिंह ने बीजेपी सरकार और मीडिया पर साधा निशाना, बोले- गोदी मीडिया कोमा में है

संजय सिंह ने अपने पोस्ट के साथ जिस अखबार की कटिंग शेयर की है, उसमें दावा किया गया है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) के जरिए दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़ा घोटाला हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 400 करोड़ रुपये की दवाएं खरीदने के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपये का कथित कमीशन (किकबैक) लिया गया। आरोप है कि दवाएं और मेडिकल सामान बाजार से कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदे गए और बाद में सप्लायरों से मोटी रकम कमीशन के तौर पर वापस ली गई। मामले की जांच अभी जारी है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित कमीशन का पैसा किन-किन लोगों तक पहुंचा।