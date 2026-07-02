‘वहां सिर्फ 8,000 सिख बचे’ पाकिस्तान में 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा तोड़े जाने पर भड़के मनजिंदर सिरसा, भारत ने जताया कड़ा रुख

घटना की खबर आग की तरह फैलते ही भारत सरकार और सिख समाज में भारी गुस्सा है। दिल्ली के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसे 'घोर पाप' बताया। सिरसा ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि पूरी दुनिया के सामने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ढोंग करने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया है। वहां गुरुद्वारों को निशाना बनाकर उन्हें धड़ल्ले से बाजारों में बदला जा रहा है। उन्होंने एक घटना साझा करते हुए बताया कि एक गुरुद्वारे के अंदर तो मीट और मुर्गे की दुकान तक खोल दी गई थी। सिरसा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में लाखों सिख थे, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की वजह से अब वहां सिर्फ 8,000 के आसपास सिख बचे हैं। उन्होंने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तुरंत दखल देने की मांग की है।