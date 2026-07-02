राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर केजरीवाल का बड़ा हमला, पूछा- ‘ऐसे कौन से बड़े नाम हैं, जिनसे बाहुबली बृजभूषण सिंह को भी खतरा है?’

राम मंदिर मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) पर सवाल उठाते हुए आप नेता ने इसे महज एक दिखावा करार दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बिना किसी एफआईआर (FIR) के कौन सी एसआईटी बनती है? यह एसआईटी सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाई गई है। जो लोग पकड़े गए हैं, वे सब छोटे प्यादे हैं। असली मास्टरमाइंड को बचाया जा रहा है।' उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2021 में भी जब अयोध्या में जमीनों से जुड़ी अनियमितताएं सामने आई थीं, तब भी एक एसआईटी बनाई गई थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा और मामले को रफा-दफा कर दिया गया।