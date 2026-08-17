BJP संगठन में बड़ा बदलाव, नई टीम में 12 महिलाओं को जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

BJP New Team 2026: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में 65 राष्ट्रीय पदाधिकारियों वाली इस टीम में महिलाओं को भी खास मौजूदगी नजर आई है। कुल 12 महिलाओं को राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारी दी गई है।

नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें छह महिलाएं हैं। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की अहम जिम्मेदारी दी है। पिछली टीम की तुलना में महिला पदाधिकारियों की संख्या बढ़ी है। पिछली टीम में एक भी महिला राष्ट्रीय महासचिव नहीं थी।