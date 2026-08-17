BJP IT सेल से छुट्टी के बाद अमित मालवीय का भावुक पोस्ट, कहा- 11 साल का सफर रहा खास, नई टीम बनाएगी नए कीर्तिमान

Amit Malviya BJP: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए अपनी नई राष्ट्रीय टीम की आधिकारिक घोषणा की है। नई टीम में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और इलेक्शन डेटा एनालिस्ट दीपक म्हास्के को BJP का राष्ट्रीय सोशल मीडिया कन्वेनर (प्रमुख) बनाया गया है। दीपक म्हास्के ने अमित मालवीय की जगह ली है, जो पिछले 11 सालों से इस पद पर थे। नई टीम की घोषणा के बाद अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी।