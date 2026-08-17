BJP में बड़ा डिजिटल फेरबदल! अमित मालवीय की IT सेल से छुट्टी, दीपक म्हास्के को मिली कमान

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख बने दीपक म्हास्के, photo source@X ACCOUNT
BJP Reshuffle: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। यह घोषणा नितिन नवीन के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लगभग छह महीने बाद हुई है। पिछले करीब एक दशक से संगठन के डिजिटल अभियान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे अमित मालवीय को बीजेपी ने राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रमुख के पद से हटाकर छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अमित पश्चिम बंगाल में पार्टी के सह-प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के दौरान उनकी भूमिका भी चर्चा में रही थी।
बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया टीम में भी नए चेहरों को जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने अलग-अलग राज्यों से चार नए सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। महाराष्ट्र की प्रीति गांधी, दिल्ली के शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड के आलोक भट्ट और हरियाणा के अरुण यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अमित मालवीय ने पिछले करीब एक दशक से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी (IT) विभाग के प्रमुख पद की जिम्मेदारी संभाली है। वे पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। राजनीति में आने से पहले वह एक बैंकर थे और उन्होंने कई साल तक बैंकिंग क्षेत्र में काम किया। अमित मालवीय वर्ष 2009 में 'फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' मंच के जरिए पार्टी से जुड़े। वर्ष 2015 में उन्हें भाजपा के आईटी सेल का राष्ट्रीय प्रमुख बनाया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी के डिजिटल अभियानों और रणनीतियों की कमान संभाली है।
पार्टी ने राज्यसभा सांसद (RS MP) तरुण चुघ को सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज भी बनाया है। गुजरात के सांसद हेमांग जोशी को युवा मोर्चा का इंचार्ज बनाया गया है, जबकि महिला मोर्चा की देखरेख छत्तीसगढ़ की रूप कुमारी चौधरी करेंगी। अनिल बलूनी, जो लोकसभा सांसद हैं, मीडिया कन्वीनर बने रहेंगे। को-कन्वीनर आशीष उषा अग्रवाल- मध्य प्रदेश, प्रदीप भंडारी - दिल्ली और सिद्धार्थ यादव- दिल्ली हैं।
नितिन नवीन की नई टीम में वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहीं राजे पहले भी बीजेपी संगठन में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। वहीं, राम माधव को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, माधव पहले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
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