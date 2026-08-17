BJP में बड़ा डिजिटल फेरबदल! अमित मालवीय की IT सेल से छुट्टी, दीपक म्हास्के को मिली कमान

BJP Reshuffle: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। यह घोषणा नितिन नवीन के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लगभग छह महीने बाद हुई है। पिछले करीब एक दशक से संगठन के डिजिटल अभियान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे अमित मालवीय को बीजेपी ने राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रमुख के पद से हटाकर छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अमित पश्चिम बंगाल में पार्टी के सह-प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के दौरान उनकी भूमिका भी चर्चा में रही थी।