Central Secretariat Library,: दिल्ली की ऐतिहासिक लाइब्रेरी का क्या होगा? Supreme Court ने खुद लिया मामले का संज्ञान, सोमवार को सुनवाई

Central Vista Plan: दिल्ली के सत्ता गलियारों के बीच मौजूद एक ऐतिहासिक पुस्तकालय अब अदालत की निगरानी में है। 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को नई जगह शिफ्ट करने की तैयारी ने इसके भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि नई सेंट्रल विस्टा योजना में इस पुस्तकालय के लिए फिलहाल स्पष्ट जगह नजर नहीं आ रही। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।