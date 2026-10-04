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Central Secretariat Library,: दिल्ली की ऐतिहासिक लाइब्रेरी का क्या होगा? Supreme Court ने खुद लिया मामले का संज्ञान, सोमवार को सुनवाई

CSL Relocation: 8.5 लाख से ज्यादा किताबों का खजाना अब कहां जाएगा? सेंट्रल विस्टा के बीच 135 साल पुरानी लाइब्रेरी के स्थानांतरण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।
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भारत

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Manoj Vashisth

Oct 04, 2026

Central Secretariat Library, Supreme Court

Central Secretariat Library: 8.5 लाख किताबें, 135 साल पुराना इतिहास… अब कहां जाएगी दिल्ली की मशहूर लाइब्रेरी?सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

Central Vista Plan: दिल्ली के सत्ता गलियारों के बीच मौजूद एक ऐतिहासिक पुस्तकालय अब अदालत की निगरानी में है। 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को नई जगह शिफ्ट करने की तैयारी ने इसके भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि नई सेंट्रल विस्टा योजना में इस पुस्तकालय के लिए फिलहाल स्पष्ट जगह नजर नहीं आ रही। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) के भविष्य को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश की राजधानी में लंबे समय से मौजूद इस ऐतिहासिक पुस्तकालय को नए स्थान पर ले जाने की कवायद के बीच शीर्ष अदालत ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी।

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Updated on:

04 Oct 2026 08:47 am

Published on:

04 Oct 2026 08:47 am

Hindi News / National News / Central Secretariat Library,: दिल्ली की ऐतिहासिक लाइब्रेरी का क्या होगा? Supreme Court ने खुद लिया मामले का संज्ञान, सोमवार को सुनवाई

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