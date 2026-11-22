दुल्हन के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि कार के अलावा लड़के पक्ष की ओर से गहनों की भी मांग की गई थी। परिवार ने दूल्हे के लिए दो तोले की सोने की चेन, उसकी मां के लिए चार तोले के सोने के झुमके और चांदी की पायल देने पर सहमति जताई थी। इसके अलावा दूल्हे के बड़े भाई और भाभी के लिए भी गहने मांगे गए थे। परिवार का दावा है कि इन गहनों के ऑर्डर भी दिए जा चुके थे।