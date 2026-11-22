संजय नाईक ने कहा कि यात्री परिवहन करने वाले वाहन चालकों के पास नियमानुसार बैज होना जरूरी है। इसके अलावा यात्री परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए पीली नंबर प्लेट का नियम है। उनका आरोप है कि रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवा में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। ऑटो रिक्शा संगठनों का कहना है कि बाइक टैक्सी सेवा से पारंपरिक ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। नाईक ने मुंबई की टैक्सी सेवा का उदाहरण देते हुए कहा कि पारंपरिक टैक्सियों के लिए कार्यक्षेत्र की सीमाएं तय हैं, जबकि रैपिडो के माध्यम से मुंबई से पुणे तक की यात्रा भी बुक की जा सकती है।