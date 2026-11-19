Pune News: पुणे के मावल तालुका स्थित डी-मार्ट के गोदाम में खाद्य तेल की गुणवत्ता और पैकिंग में गड़बड़ी का संदेह मिलने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान 20 हजार 85 लीटर खाद्य तेल जब्त किया गया है। इसकी कीमत 50 लाख 27 हजार 893 रुपए बताई गई है। जब्त तेल में कई नामी कंपनियों के ब्रांड शामिल हैं। एफडीए की टीम ने मावल तालुका के आंबी गांव स्थित अव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के गोदाम का निरीक्षण किया था। इस दौरान खाद्य तेल की गुणवत्ता और उस पर दी गई जानकारी यानी लेबलिंग में गड़बड़ी होने का संदेह सामने आया। इसके बाद अधिकारियों ने मौके पर मौजूद 20 हजार 85 लीटर तेल का स्टॉक जब्त कर लिया।