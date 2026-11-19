KTR: तेलंगाना में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'रिन्यूअल CM' बताया है। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कार्यक्रमों का जिक्र कर मुख्यमंत्री पर तंज कसा। KTR ने कांग्रेस के साथ-साथ बीजेपी पर भी नेताओं के आत्मसम्मान से समझौता करने का आरोप लगाया है। KTR ने गुरुवार को तेलंगाना भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कहीं। इस दौरान भूपालपल्ली विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग राजनीतिक दलों के कई नेता और कार्यकर्ता BRS में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, वादे पूरे नहीं करने और सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग के आरोप भी लगाए।