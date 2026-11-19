BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव(फोटो-ANI)
KTR: तेलंगाना में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'रिन्यूअल CM' बताया है। उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कार्यक्रमों का जिक्र कर मुख्यमंत्री पर तंज कसा। KTR ने कांग्रेस के साथ-साथ बीजेपी पर भी नेताओं के आत्मसम्मान से समझौता करने का आरोप लगाया है। KTR ने गुरुवार को तेलंगाना भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कहीं। इस दौरान भूपालपल्ली विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग राजनीतिक दलों के कई नेता और कार्यकर्ता BRS में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, वादे पूरे नहीं करने और सरकारी फंड के कथित दुरुपयोग के आरोप भी लगाए।
KTR ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे कोई सामान्य मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि 'रिन्यूअल CM' हैं। उन्होंने कहा कि रिन्यूअल तभी होता है, जब EMI भरी जाती है।
उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रमों में एक अंगरक्षक की तरह किनारे खड़े रहते हैं। KTR के मुताबिक, जब राहुल गांधी कुर्सी पर बैठते हैं तो रेवंत रेड्डी टिश्यू हटाते नजर आते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखना चाहिए?
BRS नेता ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष महेश गौड़ और मंत्री विवेक वेंकटस्वामी पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेता राहुल गांधी की कार के पीछे छोटे बच्चों की तरह भागते नजर आए। KTR ने कहा कि ये दोनों उम्र में राहुल गांधी से बड़े हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं को अपने पद और आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए।
KTR ने कांग्रेस के अलावा बीजेपी, जिसे उन्होंने 'दिल्ली वाली पार्टी' कहा, पर भी निशाना साधा। उन्होंने रामचंद्र राव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी उम्र करीब 65-66 साल है और वे पहले विधान परिषद सदस्य (MLC) भी रह चुके हैं। KTR ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे करीब छह साल छोटे हैं, फिर भी रामचंद्र राव उनके पैर छूते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी नेता को इस तरह दूसरे नेताओं के सामने झुकना चाहिए? KTR ने इसे आत्मसम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया और कहा कि तेलंगाना आंदोलन भी आत्मसम्मान की लड़ाई था।
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