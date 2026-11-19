दो दिन पहले ही प्रेम अपने गांव आया था। वह गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। इसी बीच एक अज्ञात हमलावर ने प्रेम पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एमआईडीसी पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जरूरी कार्रवाई की। शव को पोस्टमार्टम के लिए जलगांव स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। प्रेम की हत्या की खबर मिलते ही उसके माता-पिता भी घटनास्थल पर पहुंचे।