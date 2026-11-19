चक्रवात 'अकवान' का असर: 3 शहरों की उड़ानें प्रभावित, Photo- ChatGpt
Akvan Cyclone Flights Affected: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, 19 नवंबर को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में मौजूद चक्रवाती तूफान 'अकवान' पिछले छह घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। यह भीषण चक्रवाती तूफान नरसपुर (आंध्र प्रदेश) से पूर्व-दक्षिण-पूर्व में लगभग 390 किमी, कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में 320 किमी, गोपालपुर (ओडिशा) से दक्षिण में 410 किमी, पुरी (ओडिशा) से दक्षिण में 470 किमी और चेन्नई (तमिलनाडु) से पूर्व-उत्तर-पूर्व में 610 किमी दूर स्थित है। इंडिगो ने गुरुवार शाम को जानकारी दी कि चक्रवात 'अकवान' के कारण खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और कोलकाता से आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा है।
मुख्य सचिव अनु गर्ग ने पीटीआई (PTI) को बताया कि, चक्रवात 'अकवान' के संभावित प्रभाव को देखते हुए ओडिशा सरकार ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं। सरकार ने 9,299 आश्रय स्थल (शेल्टर) बनाए हैं, अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, 305 आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें तैनात की हैं और कई जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है।
कई तटीय और दक्षिणी जिलों में बुधवार रात से ही हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। इस बीच, एहतियाती इंतजामों के तहत रेलवे अधिकारियों ने गुरुवार और शुक्रवार को विशाखापत्तनम और कोरापुट के बीच चलने वाली दो ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है।
चक्रवात अकवान के उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 20 नवंबर की दोपहर तक नरसपुर और गोपालपुर के पूर्व के पास पुरी के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 90-100 किमी प्रति घंटा हो सकती है, जो झोंकों के साथ 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है।
एहतियाती उपायों के तहत, ओडिशा सरकार ने गुरुवार से तीन दिनों के लिए छह जिलों में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इन जिलों में गंजाम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और कंधमाल शामिल हैं। सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं और आने वाले चक्रवात के मद्देनजर तैयारियों की निगरानी करने तथा जवाबी उपायों में समन्वय बिठाने के लिए संवेदनशील इलाकों में वरिष्ठ नौकरशाहों को तैनात किया है।
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