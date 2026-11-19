Akvan Cyclone Flights Affected: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, 19 नवंबर को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में मौजूद चक्रवाती तूफान 'अकवान' पिछले छह घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है। यह भीषण चक्रवाती तूफान नरसपुर (आंध्र प्रदेश) से पूर्व-दक्षिण-पूर्व में लगभग 390 किमी, कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में 320 किमी, गोपालपुर (ओडिशा) से दक्षिण में 410 किमी, पुरी (ओडिशा) से दक्षिण में 470 किमी और चेन्नई (तमिलनाडु) से पूर्व-उत्तर-पूर्व में 610 किमी दूर स्थित है। इंडिगो ने गुरुवार शाम को जानकारी दी कि चक्रवात 'अकवान' के कारण खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और कोलकाता से आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा है।