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New PUC Rules India: केंद्र सरकार ने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC (Pollution Under Control) की वैधता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 13 नवंबर को जारी नए नियमों में गाड़ी की उम्र और उसके निजी या व्यावसायिक इस्तेमाल के आधार पर PUC की वैधता तय की है। इसका सीधा असर कार, बाइक और कमर्शियल वाहन मालिकों पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत छह साल तक पुराने BS-VI निजी वाहनों को अब तीन साल की वैधता वाला PUC सर्टिफिकेट मिल सकेगा। वहीं, छह साल से पुराने और 10 साल तक के वाहनों के लिए वैधता 12 महीने रहेगी। 10 साल से अधिक पुराने BS-VI वाहनों को हर छह महीने में प्रदूषण जांच करानी होगी। दूसरी ओर, BS-I, BS-II और BS-III वाहनों के लिए देशभर में हर तीन महीने में PUC टेस्ट कराना जरूरी होगा।
ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (सिक्सटीन्थ अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत किए गए हैं। इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के नियम 115(7) में संशोधन किया गया है। नए नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो गए हैं।
पहले PUC सर्टिफिकेट की वैधता मुख्य रूप से वाहन के भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानक पर निर्भर करती थी। यही वजह थी कि BS-VI श्रेणी की नई निजी कार और पुराना कमर्शियल वाहन, दोनों को एक साल की वैधता वाला PUC सर्टिफिकेट मिलता था। अब BS-VI वाहनों के लिए गाड़ी की उम्र के साथ यह भी देखा जाएगा कि उसका इस्तेमाल निजी या व्यावसायिक काम के लिए हो रहा है। वाहन की उम्र की गणना उसके पहली बार रजिस्ट्रेशन की तारीख से होगी।
नए नियमों में निजी BS-VI वाहनों को तीन आयु वर्गों में बांटा गया है। इससे नई गाड़ियों के मालिकों को राहत मिलेगी, जबकि 10 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए जांच की अवधि कम हो जाएगी।
|वाहन की उम्र
|पहले PUC की वैधता
|नई वैधता
|6 साल तक
|12 महीने
|3 साल
|6 साल से अधिक और 10 साल तक
|12 महीने
|12 महीने
|10 साल से अधिक
|12 महीने
|6 महीने
यानी छह साल तक पुरानी BS-VI निजी कार या अन्य वाहन के मालिक को हर साल PUC टेस्ट नहीं कराना होगा। उसे तीन साल तक वैध रहने वाला सर्टिफिकेट मिल सकेगा। वहीं, 10 साल से अधिक पुराने वाहन के लिए हर छह महीने में प्रदूषण जांच जरूरी होगी।
व्यावसायिक इस्तेमाल वाले BS-VI वाहनों के लिए भी उम्र के आधार पर PUC की वैधता तय की गई है। हालांकि, निजी वाहनों की तुलना में छह साल तक पुराने कमर्शियल वाहनों को कम अवधि की राहत मिलेगी।
|वाहन की उम्र
|पहले PUC की वैधता
|नई वैधता
|6 साल तक
|12 महीने
|2 साल
|6 साल से अधिक और 10 साल तक
|12 महीने
|12 महीने
|10 साल से अधिक
|12 महीने
|6 महीने
इसका मतलब है कि छह साल तक पुराने BS-VI कमर्शियल वाहनों को अब दो साल की वैधता वाला PUC सर्टिफिकेट मिल सकेगा। छह से 10 साल तक पुराने वाहनों के लिए नियम पहले जैसे रहेंगे। 10 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को हर छह महीने में प्रदूषण जांच करानी होगी।
नए नियमों में पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के लिए पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था लागू की गई है। अब BS-I, BS-II और BS-III श्रेणी के सभी वाहनों को हर तीन महीने में PUC टेस्ट कराना होगा। इसमें वाहन की उम्र और उसके निजी या कमर्शियल इस्तेमाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पहले केंद्रीय नियमों के तहत इन वाहनों के PUC सर्टिफिकेट की वैधता सामान्य तौर पर छह महीने थी। हालांकि, कुछ राज्यों में इससे कम अवधि तय थी। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में इन वाहनों को हर तीन महीने में प्रदूषण जांच करानी पड़ती थी। अब तीन महीने की यह समय-सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी।
BS-IV श्रेणी के वाहनों के लिए भी नियम बदले गए हैं। पहले केंद्रीय प्रावधानों के तहत इन वाहनों के PUC सर्टिफिकेट की वैधता 12 महीने थी। हालांकि, कुछ राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कुछ इलाकों में पहले से ही छह महीने की अवधि लागू थी। नए नियमों के अनुसार, अब देशभर में सभी BS-IV वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट छह महीने तक वैध रहेगा। यह नियम निजी और कमर्शियल, दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगा।
नए संशोधन में PUC सर्टिफिकेट के रिन्यूअल की तारीख को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। इससे यह तय होगा कि नया सर्टिफिकेट किस तारीख से वैध माना जाएगा।
एक्सपायरी से 10 दिन पहले टेस्ट कराने पर: अगर वाहन मालिक मौजूदा PUC सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होने से पहले के आखिरी 10 दिनों में प्रदूषण जांच करा लेता है, तो नए सर्टिफिकेट की वैधता पुराने सर्टिफिकेट की एक्सपायरी तारीख से शुरू होगी। इससे पहले रिन्यू कराने पर बची हुई वैधता का नुकसान नहीं होगा।
एक्सपायरी की तारीख या उसके बाद टेस्ट कराने पर: अगर वाहन की जांच मौजूदा सर्टिफिकेट की वैधता खत्म होने की तारीख को या उसके बाद होती है, तो नए PUC सर्टिफिकेट की वैधता जांच कराने की तारीख से शुरू होगी।
नए नियम लागू होने से पहले जारी किए गए PUC सर्टिफिकेट अपनी तय एक्सपायरी तारीख तक वैध रहेंगे। वाहन मालिकों को नए नियमों के तहत तुरंत दोबारा प्रदूषण जांच कराने की जरूरत नहीं है। नए नियम तब लागू होंगे, जब वाहन मालिक मौजूदा सर्टिफिकेट की अवधि खत्म होने के बाद पहली बार उसे रिन्यू कराएंगे।
उदाहरण के लिए, अगर किसी निजी BS-VI कार की उम्र चार साल है और उसके पास अभी एक साल की वैधता वाला PUC सर्टिफिकेट है, तो उसे अगली बार रिन्यू कराने पर तीन साल की वैधता मिल सकेगी। हालांकि, नए नियम लागू होने से मौजूदा सर्टिफिकेट की अवधि अपने आप नहीं बढ़ेगी।
हर वाहन के पास राज्य सरकार से अधिकृत टेस्टिंग सेंटर की ओर से जारी वैध PUC सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के नियम 116 के तहत अधिकृत अधिकारी के मांगने पर वाहन मालिक को यह सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वाहन मालिक अपने PUC सर्टिफिकेट की वैधता परिवहन के PUCC पोर्टल पर डिजिटल तरीके से भी जांच सकते हैं।
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