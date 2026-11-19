New PUC Rules India: केंद्र सरकार ने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC (Pollution Under Control) की वैधता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 13 नवंबर को जारी नए नियमों में गाड़ी की उम्र और उसके निजी या व्यावसायिक इस्तेमाल के आधार पर PUC की वैधता तय की है। इसका सीधा असर कार, बाइक और कमर्शियल वाहन मालिकों पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत छह साल तक पुराने BS-VI निजी वाहनों को अब तीन साल की वैधता वाला PUC सर्टिफिकेट मिल सकेगा। वहीं, छह साल से पुराने और 10 साल तक के वाहनों के लिए वैधता 12 महीने रहेगी। 10 साल से अधिक पुराने BS-VI वाहनों को हर छह महीने में प्रदूषण जांच करानी होगी। दूसरी ओर, BS-I, BS-II और BS-III वाहनों के लिए देशभर में हर तीन महीने में PUC टेस्ट कराना जरूरी होगा।