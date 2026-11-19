BS6 Vehicle: हर साल बनने वाले प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) को लेकर अब बड़ी राहत सामने आई है। अब यह एक साल के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए वैध रहेगा। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। ऐसे में अब BS-6 मॉडल वाहनों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक नहीं तीन साल चलेगा। उसे हर साल रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, वाहनों को उनकी श्रेणी के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बनवाना होगा।