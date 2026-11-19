Surat Road Accident: सूरत में तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल से घर लौट रहे 17 वर्षीय प्रिंस राणा को कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रिंस को माता-पिता ने भरूच के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रिंस दसवीं कक्षा का छात्र था और परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह दो दिन पहले ही उज्जैन में दर्शन कर लौटा था। ट्यूशन से घर लौटते समय तेज रफ्तार डंपर ने उसे चपेट में ले लिया। डंपर का पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया।