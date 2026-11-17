पुलिस जांच में सामने आया कि प्रसव का समय नजदीक आने पर दोनों ने पहले ही बच्ची को ठिकाने लगाने की योजना बना ली थी। मध्यरात्रि को प्रसव पीड़ा होने पर कल्पा शौच जाने का बहाना बनाकर घर से निकल गई। वह गांव की सीमा में स्थित खेत में पहुंची, जहां उसने बच्ची को जन्म दिया। उस समय काला भी उसके साथ था। बच्ची के जन्म लेते ही रोने की आवाज आने लगी। पुलिस के अनुसार बदनामी के डर से कल्पा ने नवजात का गला दबा दिया। इसके बाद दोनों ने बच्ची को गर्भनाल से अलग किया और उसे मृत समझकर एक गड्ढे में छोड़कर घर लौट गए। हालांकि बच्ची उस समय जीवित थी। सुबह किसान शशांक को उसके रोने की आवाज सुनाई दी और उसने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गला दबाने के कारण सांस लेने में हुई परेशानी के चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है।