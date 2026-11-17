Rahul Gandhi Statement: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने माता-पिता के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग के बाद बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि BJP और RSS के समर्थकों के दिलों में डर, गुस्से और नफरत ने ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम का अनुभव करने और उसे व्यक्त करने से रोकता है।