राहुल गांधी को किरेन रिजिजू की 7 सलाह, बोले- खुद का मजाक बनवाया, देश को भी शर्मिंदा कराया

Kiren Rijiju on Rahul Gandhi: हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के भारत समिट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। साथ ही राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री ने सात सलाह भी दी है। किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा-खुद का मजाक बनवाया, देश को भी शर्मिंदा कराया।