बंगाल में रतन शेख एनकाउंटर की CID करेगी जांच, दिलीप घोष बोले- पुलिस पर गोली चलाने वालों को बख्शेंगे नहीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए रतन शेख के मामले की जांच अब अपराध जांच विभाग (CID) करेगा। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले की जांच CID को सौंप दी है। रविवार दोपहर पुलिस के साथ मुठभेड़ में रतन शेख की मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जरूरी नमूने व साक्ष्य जुटाए। मंगलवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रतन के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर CID जांच को आगे बढ़ाएगी। वहीं, फोरेंसिक टीम घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच कर मुठभेड़ से जुड़े घटनाक्रम की पड़ताल करेगी।