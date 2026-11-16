महबूबा मुफ्ती बोलीं- कुलगाम का अखरान नौपोरा बना छावनी, आतंकियों की करतूत की सजा आम लोगों को देना गलत

दरअसल, 11 नवंबर को कुलगाम जिले के अखरान इलाके के नौपोरा में नाके पर तैनात सीआरपीएफ जवानों पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। घायलों को उपचार के लिए अनंतनाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हमलावरों की तलाश में कई एजेंसियों ने संयुक्त अभियान शुरू किया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए थे, ताकि हमले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके।