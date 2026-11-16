बंगाल की खाड़ी में नया तूफान ‘अकवान’: आंध्र-ओडिशा तट पर फिर भारी बारिश का अलर्ट

IMD Cyclone Warning: आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में एक के बाद एक दो चक्रवात अर्नब और मुरासु ने जनजीवन को प्रभावित किया। वहीं अब बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान 'अकवान'के दस्तक देने की चेतावनी जारी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, यह सिस्टम 19 नवंबर की रात तक आंध्र प्रदेश के तट के करीब पहुंचने की आशंका है। इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है, ऐसे में तटीय राज्यों में एक बार फिर भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ गया है।