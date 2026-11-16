“दुनिया में हर तरफ आग लगी है”: रक्षा सचिव ने बताया, अगली जंग सिर्फ सीमा पर नहीं, साइबर और संचार नेटवर्क पर भी लड़ी जाएगी

Defence Secretary Rajesh Kumar Singh: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साफ कहा है कि किसी देश की असली ताकत उसके पास मौजूद हथियारों से नहीं, बल्कि संकट में टिके रहने और खुद को बदलने की क्षमता से तय होती है। एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में उन्होंने भविष्य के ऐसे युद्धों की तस्वीर रखी, जिनमें सेना के साथ साइबर हमले और संचार तंत्र पर चोट भी शामिल होगी। इसी कारण उन्होंने पूरे रक्षा तंत्र को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत बताई।