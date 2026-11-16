सपा से गठबंधन की डील क्या होगी फाइनल? 17 नवंबर को तय होगी कांग्रेस की रणनीति

सीट शेयरिंग और रणनीति: बैठक में उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, चुनावी रणनीतियों और समाजवादी पार्टी (SP) के साथ सीट बंटवारे (Seat Sharing) की संभावनाओं पर गहन मंथन हुआ। बैठक के संदर्भ में संगठनात्मक तैयारियों, गठबंधन की संभावनाओं और जमीनी स्तर की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ। पार्टी नेतृत्व चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की बड़ी कोशिश में जुटा है। बैठक खत्म होने के बाद अभी आगे की रणनीति को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है।