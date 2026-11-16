जिस ताकत का स्विच किसी और के हाथ में, वो हमारी नहीं”: वायुसेना प्रमुख ने बताया जंग जीतने का असली मंत्र

वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1.78 लाख करोड़ रुपये के पार गया, जो पिछले साल से 15.5 प्रतिशत ज्यादा है। निर्यात 38,424 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर पहुंचा और भारतीय प्रणालियां 80 से अधिक देशों में सेवा दे रही हैं। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 24 प्रतिशत रही। वायुसेना को 180 तेजस का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला, नासिक में 12 और सुखोई-30 एमकेआई बन रहे हैं, और अस्त्र मिसाइल का तेजस पर परीक्षण पूरा हुआ। सितंबर में एचटीटी-40 'अंकुर' की डिलीवरी हुई, जून में टाटा के बनाए पहले निजी क्षेत्र के सी-295 ने उड़ान भरी। 66 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का अनुबंध भी हुआ है।